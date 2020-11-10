記憶體廠十銓(4967)公布10月營收5.7億元，較去年同期微減0.86%；2020年1~10月營收63.93億元，年增13.74%，仍創下歷史同期新高；公司預期第四季消費市場動能持續。

十銓科技第三季營收創歷年同期新高。受惠於Amazon年度會員購物節－Prime Day帶動北美市場銷售，十銓品牌產品單日銷量較往日成長逾4倍，緊接著，11月底Black Friday及Cyber Monday將是衝刺業績的年度重點戲。

公司指出，年底隨iPhone 12系列新機、新款遊戲機Xbox、PS5問市，Intel、NVIDIA及AMD在CPU及顯示晶片的競爭，有機會帶動消費市場對高階遊戲機和創作平台的換機潮；加上疫情引發的居家辦公效應，PC、Chromebook持續熱賣讓歐洲、亞洲等國之NB銷量衝高，消費市場可望成為維持第四季成長的主要動能。

十銓今年營收可望創下歷年最佳成績，展望明年，公司將於2021年強化電競及工控產品陣容，深耕廣大的新興市場，持續擴展事業版圖。另外，十銓獲頒由全國商業總會舉辦109年金商獎的優良商人獎，顯示近年的經營與品牌策略，獲得國家級的肯定。

(時報資訊)