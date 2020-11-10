聯發科(2454)公布10月營收，在華為拉貨潮消退下，聯發科10月營收304.39億元、月減少19.61%、年增加38.34%，但單月營收依舊站穩300億元大關，以第四季財測來看，全年營收應該可以順利站上3000億元大關。

聯發科10月營收304.39億元、月減少19.61%、年增加38.34%，主要是因為8月、9月有華為禁令上路前的拉貨潮帶動，使得聯發科營收連續衝高，故10月營收相較9月衰退乃預期之中，且依舊守穩在300億元大關。

聯發科累計前10月營收為2561.8億元、年增加25.88%，以聯發科第四季所出具的財測來看，全年營收若無意外，應該可以順利站上3000億元大關。

聯發科第四季財測，以美金對台幣匯率1比28.8計算，單季營收預估在895~973億之間，與第三季相比，約持平到下降8%，與去年相比，增加38%到50%，若排除匯率及奕力的影響，與第二季相比，第四季營收預估將是增加5%到下降3%，代表即使在第三季的歷史新高季營收後，第四季的營收動能仍比傳統季節性來得強，營業毛利率預估為43.5%正負1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為29%正負2%。

(時報資訊)