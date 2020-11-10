在輝瑞（Pfizer）公布疫苖的好消息後，美國生技公司Arcturus Therapeutics宣布，其新冠狀病毒候選疫苖的早期試驗出現令人鼓舞的結果，可望於明年第一季開始配銷。

Arcturus在周一晚間發布聲明，宣布已經與以色列與新加坡行簽訂數百萬美元的供應協議。該公司在新加坡與當地一所大學合作開發疫苖與進行疫苖試驗。

Arcturus表示，目前為止此款名為ARCT-021的新冠候選疫苖在試驗中耐受性普遍良好，大部分的副作用都屬輕微。該公司並表示，將盡快展開後期研究，預計可在明年初開始出貨。

稍早之前，輝瑞與其德國合作夥伴BioNTech宣布，初步試驗結果顯示共同開發的新冠疫苗防護力超過90%，且目前為止未產生嚴重副作用，預計將在本月晚些時候向美國申請緊急使用授權。

除了疫苖之外，新冠肺炎的治療藥物亦傳出好消息。美國食品藥品監督管理局（FDA）周一宣布，禮來（Eli Lilly）用於治療新冠肺炎的單克隆抗體療法bamlanivimab已獲准投入緊急使用。

FDA表示，禮來的bamlanivimab藥物將用於治療12歲以上的輕至中度新冠肺炎患者。臨床試驗結果顯示，禮來此款抗病毒藥能減少高風險患者住院時間或減少急診次數。另有報導指出，禮來已經與美國政府簽訂達成3.75億美元的初步供應協議。

(時報資訊)