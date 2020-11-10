女藝人林餅乾從模特兒出身，擁有168公分、32D罩杯身材，換公司後改名「夏乙薇」重新出發。近日她與姐妹淘Lala（蘇心甯）共同上節目，由於洋裝領口太低胸，轉個身就不小心走光，所幸節目後製替她上草莓圖案遮點，不雅畫面才沒被播出。

夏乙薇在節目《11點熱吵店》控訴Lala很難相處，表示某次相約吃飯，幫對方拍了20幾張照片，未料遭對方打槍要求重來，「好不容易她說OK了，我想說該換我拍了吧」結果Lala只拍了兩、三張，還阻止她自拍，並將她拉出已打烊的店面。

夏乙薇爆料的同時，沒意識到自己的胸口已走光，仍滔滔不絕的講著，甚至繼續抖出Lala過度戀家、容易聯絡不上的糗事，不過似乎有人提醒她，夏乙薇不慌不亂的趁空擋默默拉了一下衣服邊緣，後製的小草莓才消失不見。

節目播出後，夏乙薇的走光片段受到網友熱議，紛紛留言：「草莓有點煩人」、「要打草莓就乾脆就請來賓加件小可愛，這樣後製根本就是圖利剪輯人員」、「變草莓餅乾了」、「一般草莓都打到底褲，很少打到點的位置，是有多不會穿衣服啊」。

(中時新聞網)