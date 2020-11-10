有外媒10日報導稱，華為計劃以1,000億元出售榮耀品牌給由神州數碼和深圳市政府聯合組成的財團。此次出售將包括幾乎所有資產，即品牌、研發能力和供應鏈管理。

據兩位知情人士稱，神州數碼計劃通過銀行貸款為這筆交易的大部分融資。神州數碼還在雲計算等業務上與華為合作。他們說，至少有三家投資公司將加入這一行列，這些投資公司將得到金融和科技中心深圳政府的支持，每家公司都擁有10％至15％的股份。

對於華為的舉動，有媒體猜測或將與美國制裁有關，畢竟榮耀獨立於華為，零部件的購買將不受美國對華為禁令的限制。榮耀將在中國通過自己的網站和第三方零售商銷售智能手機，在低端手機市場上與小米、Oppo和Vivo展開競爭。

據知情人士透露，華為最早可能在15日宣布這一消息。另外，在出售後，榮耀計劃保留大部分管理團隊和7,000多名員工，並在三年內上市。

(工商 )