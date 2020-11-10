黃子佼、周曉涵10日出席育成基金會第12屆繪畫比賽成果展的開展記者會。今年受疫情影響，黃子佼尾牙工作至今只接到往年5、6成，「從2月春酒就開始影響，我還有5套訂製西裝未開封，持續銳減中，有點遺憾，很多都是1年見1次的朋友，像仁寶電腦老闆就說，我生1胎就包6萬給我」。他透露已開始與小19歲的嬌妻孟耿如拚生娃，「目前失敗1次，要等下次排卵期，我們按表操課，真的有在算」。

黃子佼表示孟耿如喜歡獅子座寶寶，「不快點會生到處女座，如果到時沒有，我們就直接跳到天蠍座，都有討論過，比較麻煩的是挺著肚子穿婚紗，但她已準備好當媽媽，反而不是很在乎這些」。他上半年對於迎接新生命抱持觀望態度，提到轉念契機，「疫情有影響我的心情，真的不要遺憾，如果說我們不去努力，最後到5年、10年生不出來……她是我最重要的人，不想讓她有遺憾」。

黃子佼（左）、周曉涵為公益獻愛。（盧禕祺攝）

黃子佼笑稱孟耿如超焦慮，一直去驗孕，還一次買好幾支驗孕棒，「她很可愛，我一直笑她，歡迎業配驗孕棒」！他提及兩人家庭背景不同，孟耿如生長在大家庭中，對新生命自然有渴望，「她前陣子還報復性養爬蟲，從1隻到6還有1盒螞蟻」。周曉涵聞言笑說：「我也養20隻金色小螞蟻，下次可以跟耿如來場螞蟻交流。」黃子佼大喊「不要」，笑稱要趁老婆不注意把螞蟻送給她。

(中時 )