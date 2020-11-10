統一獅日前對戰中信兄弟贏得總冠軍，副總統賴清德為獅迷，賽前與台中市長盧秀燕打賭，盧秀燕願賭服輸，10日戴上獅子頭跑一日行程，賴清德10日造訪新竹縣，聞訊也笑說盧的獅子頭造型「非常非常的可愛」，今天天氣很冷「戴起來又可以保暖、一舉兩得」，笑稱「被盧市長賺到」。

賴清德為統一獅迷，他說作為球迷支持的球隊贏得總冠軍，當然很高興，他也佩服盧秀燕說到做到，也盛讚她戴上獅子頭後非常「可愛」，賴清德也不忘為棒球運動行銷，他預期明年職棒賽事會更精采、贏得更多人支持，職業棒球的成功，才能讓許多擁有棒球夢的年輕人追求夢想。

被問及是否會行銷台中？賴清德也說，副總統的工作之一，就是行銷台灣，若時間許可，就會前往台中行銷台中市。

另有媒體問及賴清德使用推特（Twitter）問題，賴清德也表示，世界不少國家領袖與政治人物在推特上都非常活躍，他以自己為例，近日索馬利亞副總統也透過推特，邀請賴去他家作客，賴清德認為這是推特的效果，他也會用他的推特，讓更多關心台灣的人更了解台灣。

賴清德10日下午前往新埔鎮農業產業交流中心，由行政院政務顧問鄭朝方陪同，了解青農及產業、地方創生結果，也給予肯定與鼓勵。

(中時 )