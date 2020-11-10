輝瑞與德國BNT合作的新冠肺炎疫苗傳出具90％的有效性捷報，台灣在東洋與指揮中心談判破局後，還有沒有可能再買的到BNT疫苗？中央流行疫情指揮中心今天表示，就算不透過東洋採購，台灣仍能用COVAX平台取得BNT疫苗，最快可能明年第一季結束前就能取得。

指揮中心發言人莊人祥表示，就目前了解COVAX確實有將BNT疫苗納入候選名單，我國也已交出採購數量，接下來要繳交預付金，但礙於保密協定無法透露太多訊息，不過最快可能明年第一季結束前就能拿到疫苗。

莊人祥強調，目前全球疫苗都還在臨床試驗階段，就算BNT疫苗目前宣稱具90％的有效性，但還是要看第三期臨床試驗的安全性、有效性結果才能判斷是否有用，但指揮中心對於所有進到第三期臨床的疫苗，都會積極洽談預購。

有專家建議，要能快速取得BNT疫苗，最好還是與東洋重啟談判，莊人祥說，只要東洋能夠提出授權證明書隨時能夠重啟談判，「指揮中心一直都很歡迎。」

(中時 )