好萊塢男神強尼戴普(Johnny Depp)與女星安柏赫德，4年前爆出婚變並互咬家暴，而強尼戴普除了打離婚官司，還告了英國媒體《太陽報》誹謗，只是法院認為安柏的證詞「有實質可信度」，判強尼戴普敗訴，事後他親自po文宣告被迫辭演《怪獸與牠的產地》葛林戴華德一角，拋下震撼彈。

強尼戴普在誹謗官司敗訴後，前天在IG發文，宣告辭演《怪獸3》葛林戴華德一角，但強調是接受並尊重「華納兄弟的要求」，也就是說他是被迫辭演，但他表示會意志堅定地去證明指控並非事實，「人生不會因為一時的判決而被定義

」。

因為強尼戴普的辭演，導致《怪獸3》上映日期將從2021年11月延到2022年7月，而事實上確實強尼戴普的離開，影響甚大，據《The Hollywood Reporter》報導， 雖《怪獸與牠的產地3》因疫情影響延後行程，但早先已經開拍，9月20日強尼戴普也在倫敦為該片拍了一場戲，但只拍了一天，敗訴新聞便爆出，隨著辭演，強尼戴普自然無法繼續拍攝。

但不用替他擔心，因為強尼戴普與華納兄弟簽的合約有特殊條款，名為「pay-to-play」，也就是即便電影製作方因故取消角色或是換角，強尼戴普都能拿到酬勞，且是全額，也就是說，強尼戴普僅為《怪獸3》拍了這麼一天的戲，仍可領到至少1000萬美金(約台幣2.85億)全額片酬。

(中時新聞網)