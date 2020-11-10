台中市長盧秀燕10日兌現和副總統賴清德的賭注，戴著爆炸獅子頭跑行程的承諾。市議會民進黨團總召陳世凱卻說，「盧秀燕市長，您知道台中城市棒球隊薪水又快發不出來了嗎？」質疑盧秀燕是愛棒球、還是蹭棒球？市府運動局強調，今年依相關程序撥付補助球隊組訓計畫經費，球團也已如期撥付球員薪資。

市議員陳世凱10日在臉書PO文指出，台灣職棒台灣大賽剛落幕，在大賽期間，盧秀燕罕見大動作支持棒球，也許很多人會酸她是一日球迷，但有一市之長願意關心棒球運動都是好事！

陳世凱說，當盧秀燕在台灣大賽熱度最高的時刻為棒球搖旗吶喊，甚至不惜代價喊話副總統賴清德對賭；今天在兌現台中地主兄弟落敗的承諾時，不知道盧秀燕是否知道，在她手中的「台中城市棒球隊」解散重組後，又再度面臨斷炊解散的危機。

陳世凱指出，請盧秀燕蹭完職棒後，也不要忘記台中市的「根」，在其市長任內，過去穩定發展的「城市棒球隊」再度岌岌可危，時常這個月湊出薪水發，下個月又繼續找錢；讓這些球員們必須一而再面對這樣的生存壓力。「盧市長，這是愛棒球還是蹭棒球，所有球迷都在看！」

運動局強調，為提高台中市棒球競技實力，市府積極推動台中市社會甲組棒球帶動基層發展，市府持續支持台中市成棒隊辦理組訓、參賽及協助台中市各級棒球推廣，該局今年依相關程序撥付補助球隊組訓計畫經費，球團亦已如期撥付球員薪資。

(中時 )