安心旅遊國旅補助10月底結束，但邊境尚未解封，國旅又進入傳統淡季，產業界憂心難以熬過寒冬，交通部擬在有限資源下，推出下一波國旅補助，並設下「以平日為主、2天1夜以上、每家旅行社限額」等3條件，盼旅行社業者及導遊、領隊「有事做、有錢賺」。

交通部長林佳龍今日與各觀光旅行業的公協會代表會談，與會官員指出，紓困3.0特別預算通過後，交通部正加速完成第3季（7月至9月）的撥補，而第4季（10月至12月）則檢討紓困措施實施迄今的經驗，將改採以曾參與安心旅遊或旅展等「有轉型作為之業者」為主要補助對象，旅館業則加計衰退幅度，避免在國旅補助獲益後經營良好的業者重複領紓困補助。

官員透露，除延續性的紓困補助，林佳龍也指示研議安心國旅落幕後的接替方案，外界關注的國旅補助擬於今年12月至明年1月底，因應旅遊淡季推出國旅團遊補助。但因觀光基金水位見底、紓困3.0結餘有限，設下「以平日為主、2天1夜以上、每家旅行社限額」等3條件。

由於過去團旅補助的成效，多集中在中南部及宜花東離島等縣市，據悉，為使北北基桃竹地區以招攬國際商務客為主的飯店旅宿業也能受益，交通部整合國道客運、雙鐵等疏運事業及飯店旅宿業，擬於2月8日至13日期間，仿效高鐵假期與旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」，但詳細方案仍待交通部進一步研商後才底定。

官員指出，交通部已擬妥紓困補助、平日團遊獎助、春節疏運孝親專案、輔導類出國2.0以及引導產業轉型升級的精緻旅遊振興措施等「5把柴火」，盼為國旅熱保溫。

(中時 )