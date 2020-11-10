長榮大學外籍女學生遇害，引發各界關切校園安全。教育部今天表示，107年各級學校有828個學生死亡，其中以「疾病事件及交通意外」人數最多，其次為「自殺自傷、意外事件」部分。

教育部經查校安通報系統，107年各級學校「師生死亡人數」有859人，其中「學生死亡人數」有828人，「疾病事件」死亡有358人、「交通意外」死亡有273人、「意外事件(如墬樓) 」死亡有53人、「溺水」死亡有26人、「校外火警」死亡有11人，另外因「兒少事件(2人)、暴力衝突(3人)、自殺(97人)及其他(5人)」等造成死亡有107人。

教育部表示，為考量「交通意外、自殺自傷、意外事件」為學生死亡最多項目，因此教育部也每年特別針對這些項目辦理「交通安全種子教官研習、自殺防治、校園安全研習、基本急救技術」等教育訓練，以精進各校防護機制。

此外，教育部國教署依學生發生事故傷亡率較高的類型，區分「交通安全、水域安全、防墜安全、防災安全、食藥安全」5大主題，規畫發展各學習階段適齡適性之安全教育課程模組，預計自110學年度推動實施，請學校將安全教育納入學校「校訂課程」，或適當融入領域課程，增強學生安全素養、自救與解決問題之能力。

教育部11月3日也函文各大專校院比照中小學，在2周內與派出所建立校園周邊至少3處巡查熱點，做好預防措施，防患於未然。教育部並請各校與警政、消防、民政、社政及衛政建置聯繫平台並積極保持聯繫，以完善校園安全防護工作。

(中時 )