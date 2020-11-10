台南市政府警察局第一分局後甲派出所，9日接獲轄內中華東路金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙情事，經員警到場了解後，發現1名周姓女子自稱在臉書認識外籍男友，男友謊稱自己因車禍，需要美金6800元（約新台幣20萬元）的醫藥費，因此向周女要求匯款。員警了解後，直覺是詐騙集團常用的愛情詐騙手法，隨即勸說阻止，成功守住民眾20萬元。

後甲派出所員警馬忠宏、楊振群9日獲報後，隨即趕往金融機構了解。周姓女子表示，近日透過臉書認識一名外籍男子，兩人透過網路聊天交往，近日該男子向周女謊稱，因發生車禍需要住院治療，且身上沒有錢，希望周女資助一筆醫藥費用。

南市警一分局後甲派出所員警馬忠宏（左）、楊振群（右）協助女子守住20萬元財產。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

警一分局東寧派出所員警王鼎樑（左）、郭育瑞（右）阻止詐騙情事有功。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

聽聞後，周女也不假思索跑至中華東路金融機構，欲臨櫃匯款美金6800元（約新台幣20萬元）至指定國外帳戶，所幸及時遭警方阻止，事後周女也頻頻向警方道謝。

無獨有偶，警一分局東寧派出所日前也接獲轄內金融機行員報案稱，一名王姓女子欲臨櫃匯款新台幣8萬元到指定銀行帳戶，經派出所員警王鼎樑、郭育瑞到場了場後，王女才稱自己透過臉書認識1名男子，自稱於澳門公益彩券行上班，可提供明牌並協助下注，隨後告知王女中了8000萬元彩金，需匯款8萬元至所指定之銀行帳戶。

經員警苦口婆心勸說為詐騙後，王女才恍然大悟，放棄匯款念頭，同時也協助王女向先前已匯款新台幣20萬元之銀行，申請圈存（凍結銀行帳號）手續，防止該筆匯款金額被歹徒領取，事後王女也向處理員警及銀行行員表達萬分謝意。

第一分局呼籲，詐騙方式無奇不有，例如：是否於FB或其他社群網站，認識旅居國外或大陸港澳的網友？是否要你投資或匯款至國外指定的金融帳款戶等等，皆為詐騙集團常用之詐騙手法。民眾若遇相關問題，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

(中時 )