前太空人總管魯諾(Jeff Luhnow)因作弊案遭解雇，眼見主謀柯拉(Alex Cora)與球員都平安無事，他自己卻成為替罪羊，決定提告太空人求償2200萬美元(約6.28億台幣)！這筆錢是魯諾合約裡剩餘的薪資，他原先從2018年續約到2023年，加上獎金總值3100萬美元。

魯諾的律師在訴狀指出，大聯盟對於作弊案的裁決不公，太空人老闆克朗(Jim Crane)雖然被罰500萬美元，但得以保留2017年的世界大賽冠軍。聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)與克朗講好了要把罪名全推給魯諾，並且在調查過程「有嚴重瑕疵」「缺乏可信證據」。

依據魯諾的控訴，太空人資訊總監寇威瑟(Tom Koch-Weser)是調查案中的關鍵人物，在70位證人裡，他是唯一咬定魯諾知情的人。魯諾的律師說：「寇威瑟當時參與作弊，事後又把犯行推給上司魯諾，以保住自己的飯碗。」在大聯盟調查的兩萬多封員工訊息裡，其中有一條是寇威瑟寫的「別告訴Jeff(魯諾)」，顯示魯諾可能不知情。

老闆克朗藉著作弊案開除魯諾，就可以省下剩餘的薪資。魯諾到德州休士頓的哈里斯郡法庭提告，並請求有陪審團參與，他相信一般人看了也會知道他是冤枉的。

(中時新聞網)