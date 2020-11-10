台股成功創新高後，週二多方休息，加上美股期指早盤翻黑走弱，台股開低小跌震盪，台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)皆休兵。不過美國新冠狀疫苗傳出好消息，經濟全面重啟的曙光現，身為疫情重災戶的觀光族群掀起漲停潮，晶華(2707)、美食-KY(2723)、雄獅(2731)、鳳凰(5706)等上市櫃15檔亮紅燈，類股漲幅超過6%。與觀光連動性強的航空雙雄同樣展翅高飛，悶了11個月的股價，總算有出頭的機會。只是少了電子股支持，加上盤勢急行獲利回吐和解套賣壓出動，台股終場收趺45.75點，為13081.72點。今日外資(不含外資自營商)賣超32.916億元，投信買超5.5053億元，自營商賣超7.7654億元，三大法人賣超35.17億元。

新冠疫苗獲大進展，成為全球經濟救世主！年初台灣因應疫情實施邊境管制、禁止旅行社組團出入境，使國外出境遊為主力的旅行社、以國際旅客為主力的星級飯店業績急落，成為「海嘯第一排」，如今歐美大廠研發的候選疫苗傳出預防效力達9成，「慘業」鹹魚翻身，雄獅(2731)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)等旅行業者跳鎖漲停，日本伴手禮業者紅馬-KY(2928)、以中美為2大海外市場的美食-KY(2723)、以茶飲品牌「Chatime日出茶太」布局全球的六角(2732)2大百元高價股亦同步亮燈歡慶。飯店股的華園(2702)、晶華(2707)、夏都(2722)、雲品(2748)亮燈漲停，寒舍(2739)、高野(2736)、國賓、老爺知(5704)攜手走高。沾疫苗的光，帶動國際油價振奮，塑化股群起走揚，以台塑四寶為首，和油價最直接關聯的台塑化(6505)大漲逾5%，台化(1326)漲幅也超過3%，台塑(1301)、南亞(1303)人氣沸騰。不過，疫苗即將問市，口罩股身價反轉，開盤賣壓大舉出龍，南六(6504)、康那香(9919)重挫，南六盤中來到207元，面臨200元保衛戰；康那香跌幅逾5%，創3個多月新低。

台股9日突破萬三並改寫新高點，但創高後伴隨而來是此區套牢與獲利了結賣壓，使得今(10)日大盤一度跌逾百點，最低來到13022點，險些上演萬三保衛戰。5日RSI為73.02，10日RSI為65.32， 9日K值為83.98，9日D值為71.03， 20日乖離率為1.79。

台股震盪，新台幣依然強勢走升，顯示資金回流，有利台股年底作帳雙行情，今日台股雖然終結一連多日的紅K格局，但台股資深分析師林成蔭認為，從技術面角度來看，這波回升來的極為快速，雖然月線、季線、年線形成多頭排列，惟代表短期的10日均線在季線之上，可是仍低於月線，這需要數日的時間調整，讓短、中、長期均線構成完全多頭排列，因此，急漲後正乖離過大，可能招來獲利調節賣壓，適度震盪化解壓力，反是好事。

統一投顧董事長黎方國對後市看法樂觀，由於台股挑戰萬三關卡正式達陣，加上拜登防疫小組將成立，積極抗疫，以及中美緊張關係可望和緩，消費旺季來臨等利多，整體投資氛圍有利多方，台股有望一路看旺到明年第一季，台股萬三站穩之後，有機會再挑戰萬四關卡。

(時報資訊)