歐洲最大農民利益團體Copa-Cogeca周一指出，歐洲葡萄酒產業需要更多支援，因新冠肺炎的社交限制措施掃除了民眾外出相關的需求。

法國葡萄酒製造商以及Copa-Cogeca的葡萄酒委員會主席柯斯特(Thierry Coste)表示，由於社交管制影響了酒館、餐廳、大型活動和旅遊業，歐洲葡萄酒部門今年以來的需求量已經減少10~15%。

今年以來的危機措施，包括對蒸餾酒轉化到工業酒精的補貼，以及夏季從第一次封鎖中的復甦，避免了歐洲酒業出現供過於求的情形，柯斯特表示，但是最新的封鎖措施讓葡萄酒產業重新陷入了類似春季需求萎縮情形。預計疫情將持續整個冬天，柯斯特希望歐盟能有支援措施。

面對減少的需求，歐盟很慶幸沒有迎來葡萄酒的豐收，2020年產量預計在約1.6億公升，低於近年的平均。

零售銷售吸收了部分產量，但是龐大的「盒裝」形式葡萄酒對價格形成壓力。

歐洲葡萄酒部門在過去幾年遭到美國施加的關稅，法國出口商估計已經損失5億歐元的銷售。而隨著本周二歐洲準備對美國商品施加新關稅，柯斯特表示，製造商希望能協商復原，並寄望拜登的當選能加速兩邊對話。

除了新冠疫情，加上拜登一月上任前的空窗期，以及歐盟葡萄酒消費大國英國的脫歐不確定性，讓歐洲葡萄酒業進入冷淡需求的寒冬。

(時報資訊)