宏達電(2498)今(10)日法務長異動，法務長由盧佳德接任，原法務長楊銘彰因職務調整，改擔任法律顧問，而這位新任法務長的另一個身分就是前立委盧修一、鋼琴家陳郁秀的兒子。

宏達電表示，法務長盧佳德加入宏達電約八年，2013年加入宏達電前，分別於美國喬治城大學及加州大學柏克萊分校取得法學碩士學位，專攻國際法及智慧財產權相關領域，並取得美國律師執照，從事相關工作，從2013至今均任職於宏達電，從事法務及業務發展相關之工作。

(時報資訊)