《通信網路》宏達電新官法務長 盧佳德接任 15:222020/11/10 時報資訊 王逸芯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏達電(2498)今(10)日法務長異動，法務長由盧佳德接任，原法務長楊銘彰因職務調整，改擔任法律顧問，而這位新任法務長的另一個身分就是前立委盧修一、鋼琴家陳郁秀的兒子。 宏達電表示，法務長盧佳德加入宏達電約八年，2013年加入宏達電前，分別於美國喬治城大學及加州大學柏克萊分校取得法學碩士學位，專攻國際法及智慧財產權相關領域，並取得美國律師執照，從事相關工作，從2013至今均任職於宏達電，從事法務及業務發展相關之工作。 (時報資訊) #宏達電 #法務長 #盧修一 #從事 #接任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》5G助攻 崇越電霸氣：明年沒理由不好 09:252020/11/10 財經 金融業跟進 最大尾牙取消潮來了 04:092020/11/10 財經焦點 打造電競酷城市 亞洲統神站台 04:092020/11/10 地方新聞 載板喊漲 南電、景碩好嗨 04:092020/11/10 證券．權證 耐斯進駐天貓 撬開新藍海 04:092020/11/10 全球財經 盧秀燕戴獅子頭 賴清德大讚：非常可愛 15:122020/11/10 政治 兌現打賭承諾！盧秀燕今天戴獅子頭趴趴走 10:262020/11/10 政治 蓋了11年 中捷16日起免費試乘 04:092020/11/10 地方新聞 盧秀燕：台灣版的普羅旺斯在新社 賞花不用出國 13:552020/11/10 生活 活化舊消防分隊廳舍 台中梧棲四里聯合活動中心開工 19:202020/11/10 寶島 財經熱門新聞 反壟斷燒向大陸？北京擬出狠招 網路巨頭股價崩跌 - 財經 美股開趴還沒噴完 專家爆後面還有驚人肥肉 - 財經 荷大廠曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 美股不再全面飆漲？關鍵數據曝光 科技股光環褪色 - 財經 台積電Q3現金股利2.5元明年3／17除息 拍板在亞利桑那州設子公司 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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