台南市馬來西亞籍女大學生遇害，引起社會高度關注，宜蘭縣警察局創立外僑線上報案平台，外國人遇到狀況需要警方協助時，可透過撥打110或手機加入LINE群組，警察局外事科將同步協助完成報案，以杜絕吃案、為報案人解決問題。

宜蘭縣政府與警察局為了校園安全，近期全面檢視縣內各校園周邊環境，縣警察局日前還邀請佛光大學華語中心、新住民關懷協會、外籍商店等單位代表外，舉辦「宜蘭縣外籍人士在臺人身安全座談會」，聽取學界與外國人對治安的意見。

宜蘭警方為確保外僑刑事案件能百分之百受理，避免基層因為語言溝通不良，讓報案受阻，首創24小時外國語言外僑線上受理平台，以協助外僑報案。

縣警察局外事科表示，外國人報案時如果用電話撥打110一樣是由勤指中心受理，但受理報案過程中，將同步聯繫外事科，讓勤指中心、外事科、報案人三方通話，由專人協助受理報案。

除了撥打110外，外國人也可以在LINE中點選網址（http：／／line.me／ti／g／IqKc5RhdOC），加入「YILAN Police Foreign Foreigners security group」，也可透過LINE請求警方協助。

警察局局長謝進賢表示，不論是我們警察同仁還是校方，大家要全力以赴，要有足夠的信心與自信，我們一定有能力，把治安做得更好，讓民眾與僑生在宜蘭安居樂業。

(中時 )