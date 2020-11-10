環保局長鄭育麟（前排左二）被宣布撤換後，神情落寞繼續備詢。（周麗蘭攝）

鄭育麟今年3月17日才上任，原職是台中市府客委會主秘，十年前曾擔任過雲林縣環保局課長、副局長。（資料照片）

雲林縣定期會10日進行總質詢，多名縣議員針對汙染稽查提出質詢，上任10個多月的環保局長鄭育麟答詢不被接受，其中斗南異味案的答詢令縣議員蔡東富抨擊不適任，縣長張麗善答詢時氣到發抖掉眼淚，當眾宣布「環保局長調離職位」。

10日質詢環保局長鄭育麟的有縣議員王又民、周秀月、蔡東富，議題包括稽查員出勤狀況、巨大垃圾堆置場起火、六輕空汙、斗南臭味等，鄭育麟顯得動氣。

蔡東富火爆質詢斗南鎮一家工廠燃燒廢輪胎，塑膠臭味瀰漫斗南市區，雲林縣環保局為何查不到源頭？另外一家電子工廠涉及重金屬污染，9月間負責人遭彰化檢方聲押，雲林縣環保局還停留在「裁處中」，蔡質疑鄭育麟不適任，要求縣長張麗善處理。

張麗善備詢席站起來時停頓了幾秒，神情看起來激動，她先答說聽到環保局長的答詢感到遺憾。議員逼問如何處置，張麗善氣得發抖哽咽回答「環保局長調離職位」，總質詢結束後，張麗善坐在備詢席陷入低潮。

張麗善事後受訪表示，事在人為，環保局應該要有積極作為尋求解決方案，她無法站在第一線馬上處理，但希望各局處能夠站在民眾的立場將心比心，體恤民眾面臨的困境和問題，有積極作為，找出問題所在，這是她一向要求，也以身作則的。

張麗善說，她非常痛心，已經做了決定，不便做其他批評了，希望這是一個讓局處首長引以為借鏡的事件，任何事情將心比心，對民眾負責，縣府團隊領的是人民納稅錢，是人民公僕，人民有任何問題，應該站到第一線，這是她的要求。

張麗善說，很多事情她都耳提面命過，希望環保局日後提高警覺，群策群力分工合作，面對問題一定要有作為，尤其是惡臭，長期監控24小時監控，不相信找不到源頭在哪，能輔導協助的就積極去改善，無法輔導就積極徹查，甚至勒令停工，都是應有作為，保障民眾呼吸一口新鮮空氣的基本需求。

雲林縣環保局壓力大，前局長張喬維、黃士漢去年陸續以健康因素請辭，鄭育麟3月17日履新上任。鄭曾任職長雲林縣環保局課長、副局、台中市環保局副局長、台中市府客委會主秘。

(中時 )