奇力新（2456）董事會通過第三季財報，儘管單季營收創下歷史次高紀錄，惟上季受業外影響，奇力新第三季獲利5.41億元，較第二季衰退約8.5％，但年增47.8％，單季每股盈餘約2.11元，累計奇力新今年前三季獲利13.94億元，每股盈餘5.45元。

(工商 )

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