奇力新前三季EPS達5.45元 Q3獲利季減 15:292020/11/10 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 奇力新（2456）董事會通過第三季財報，儘管單季營收創下歷史次高紀錄，惟上季受業外影響，奇力新第三季獲利5.41億元，較第二季衰退約8.5％，但年增47.8％，單季每股盈餘約2.11元，累計奇力新今年前三季獲利13.94億元，每股盈餘5.45元。 (工商 ) #奇力新 #季獲利 #EPS #獲利 #董事會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三洋電前三季EPS達1.16元 近9年同期新高 17:592020/11/10 財經 無懼Q3匯損1.24元 國巨前三季EPS站上20元 17:392020/11/10 財經 中菲行第三季EPS2.16元 累計前三季EPS6.68元 14:202020/11/10 財經 華城前三季EPS攀升至1.16元 改寫同期新高 10:512020/11/10 財經 《鋼鐵股》疫情影響 春雨前3季EPS 0.44元 16:132020/11/10 財經 《生醫股》健亞前3季EPS 0.44元 12:492020/11/10 財經 《觀光股》海外市場加速回溫 美食Q3獲利衝近9季高點 08:182020/11/10 財經 麗豐-KY第三季EPS 3.69元 18:592020/11/10 財經 春雨前三季累計EPS 0.44元 樂觀期待Q4營運 16:492020/11/10 財經 英濟Q3獲利十二季新高，全年拚轉盈 13:312020/11/10 財經 財經熱門新聞 反壟斷燒向大陸？北京擬出狠招 網路巨頭股價崩跌 - 財經 美股開趴還沒噴完 專家爆後面還有驚人肥肉 - 財經 荷大廠曾答應賣EUV 陸卻一台都拿不到 驚人內幕曝光 - 財經 美股不再全面飆漲？關鍵數據曝光 科技股光環褪色 - 財經 台積電Q3現金股利2.5元明年3／17除息 拍板在亞利桑那州設子公司 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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