高市警攜手保全業公會，強化校園安全網。（高市警局提供／柯宗緯高雄傳真）

日前台南發生馬國籍女大生遇害事件，引發校園治安疑慮。高市警察局針對校園及週邊環境安全，進行全面盤點，市長陳其邁也指示保全公會業者加入維護校安行列，6日起開始巡守，試行運作1個月，維護25個大學校區、14所高中職進修學校等學生的夜間安全。

市警局指出，保全公會上月29日至警察局與劉局長交流互動，取得維護治安的共識，從11月6日晚上18時至24時開始巡守，試行運作1個月，總計共19家保全公司投入人力與物力、加班動員(預計每日投入民力約74名保全、222名警力進行校安維護)，共計動用保全巡邏車78輛。

市警局進一步說明，加入維護轄內25個大學校區(23處)、14所高中職進修學校(本市計有56所高中職學校，針對14所設有夜間進修部學校)週遭安全，保全人員夜間停駐校園週邊死角及僻靜區域，加強校園巡守、校園外道路巡邏，以填補警力間隙。

市警局期望結合轄區警察、保全及巡守隊等民力，提升見警率，並設置校、警24小時聯繫管道，通力打造更加安全的校園安全防護網。

陳其邁今(10)日特別在市政會議公開表揚保全公會，感謝參加校園安全維護工作之19家（12家代表出席）保全公司，讓校園安全維護工作除了警察局、學校及市府各相關局、處外，更多了一層保護力量，也更能守護學子及市民朋友安全；冀望能有更多社會力量，共同來為校園及學子安全共同付出心力。

陳其邁表示，因近期發生的台南女大學生命案，校園安全問題再度受到矚目，他要求警察同仁要秉持同理心接受民眾報案，絕對不可隱匿，同時應加強犯罪熱點時段的警力部署，以及增加巡邏密度，避免重蹈覆轍。

(中時 )