中共若武力犯台，有一台灣退將就不看好國軍反擊能力，直言只要解放軍癱瘓台灣電子通信，國軍就會失去空優，到時天空滿是共機，接著配合解放軍海陸戰隊登陸後，陷台只需一天時間。不過，該退將看法遭某網路節目狠打臉，直言國軍早就針對此情況有所因應，有信心反制共軍的電磁波攻擊。

台陸軍退役少將、前國防大學陸軍學院副院長李玉文接日前受港媒《中評網》採訪時表示，解放軍攻台不會給台灣準備時間，一定以突襲方式襲擊台灣，先癱瘓台灣的電子通信等基本設備，接著攻擊空軍基地和防砲，台灣空軍根本無法及時還擊。到時國軍就會失去空優，解放軍便可發動海陸戰隊搶灘登陸，陷台只需一天時間。

不過，李玉文的言論遭到網路政論節目《94要客訴》的質疑。該節目表示，共軍攻台，第一擊確有可能發動電磁脈衝癱瘓台灣電子系統，下一步或再採石墨炸彈毀壞台灣電子設備，但國防部早有因應，對共軍或將發動的電子攻擊更是國軍演習的必備項目，也有信心反制共軍的電磁波攻擊。

政治評論員李正皓更在該節目進一步表示何謂電磁脈衝和石墨炸彈攻擊。所謂電磁脈衝是透過高頻率的電磁來混亂台灣的通訊系統，而石墨炸彈就是炸彈在上空爆裂後，分裂後的石墨因具有導電作用，可讓電路掛掉。而國軍不管對電磁脈衝或是石墨炸彈攻擊都早有準備。

李正皓再表示，現在外界最感興趣的「資通電軍」，都認為是國軍內部的一個軍種，其實並不是，所謂「資通電軍」包含資訊、通訊及電子作戰三方面，資訊和通訊代表，戰爭時資通要能順利流通，而電子作戰就是要反制敵方。因此可把資通想成盾牌，讓台灣在戰時還能一切如常，電就是用來反制敵人的茅。

(中時新聞網)