嘉義縣政府近年在縣治特區、高鐵嘉義站等周邊設置許多公共藝術品，但後續缺乏維護管理、風格和環境連結低，過去頻傳爭議，這些用公帑設置的藝術品淪為棄子。縣議員李國勝10日指出，縣府這幾年花7497萬元打造公共藝術品，卻被閒置在荒煙漫草，近日聽說縣府又要編預算買新的一批，若傳聞屬實，屆時他將堅決反對。

李國勝質詢時先調侃縣府文化觀光局長許有仁說，「你是藝術創作者，將各項藝術品帶進嘉義縣，陶冶民眾藝術氣息」，接著秀出縣府周邊的公共藝術品照片，要求許答覆作品的名稱和被放置地點；然而許有些答對，有些沒答出來。

李國勝痛批，用公帑設置的藝術品淪為棄子。（李國勝提供／張毓翎嘉義傳真）

有藝術品被放了根長長鐵釘，也沒人發現處理。（李國勝提供／張毓翎嘉義傳真）

燈炮造型藝術品，燈不亮沒人修。（李國勝提供／張毓翎嘉義傳真）

還有藝術品下方長青苔。（李國勝提供／張毓翎嘉義傳真）

李國勝說，縣府管理的43件公共藝術品，扣除企業捐贈的部分，總計花費7497萬元，如今卻放到不知道放在哪，有些藝術品上一堆鳥屎沒人清，還有燈炮造型藝術品，燈不亮沒人修；還有藝術品被放了根長長鐵釘，也沒人發現處理，「會不會太誇張？」

李還說，縣府有規畫將這些藝術品搬遷至其他偏鄉，他不反對，但他也耳聞縣府還想新設藝術品，令人不解，他強烈建議縣府，與其再動用縣庫買藝術品，不如用來補助學生營養午餐，此外，若縣府要編預算買藝術品，他將堅決反對。

縣長翁章梁說，有鑑於公共藝術品多集中在縣府及民雄表演藝術中心，計畫將它搬到拿到其他鄉鎮市，讓民眾親近藝術，將請各公所提出適合的場域，另藝術品後續維護管理及相關規畫，目前也有在做檢討。

(中時 )