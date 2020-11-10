迎戰雙11，歐客佬咖啡即日起至11月23日期間，全館咖啡豆、精品掛耳，買一送一。（馮惠宜攝）

迎戰雙11，不只電商祭出超殺優惠，坊間餐飲業者也端出牛肉要搶一波商機；其中尤以咖啡業殺很大，包括歐客佬、85度C都祭出咖啡優惠，歐客佬適逢11周年慶，更祭出滿額抽11萬現金等總值得百萬元的摸彩。

連鎖咖啡業者歐客佬咖啡值11週年慶，即日起至11月23日期間，全館咖啡豆、精品掛耳，買一送一，而最受老粉喜愛的還是店家加碼滿額抽，從最早期送iPHON手機，今年首獎更是最實惠的現金獎11萬元，業者強調滿額抽好禮總值超過百萬元，買愈多中獎機率愈高。

另一家連鎖咖啡烘焙業者85℃，即日起到11日新品蛋糕「黃金輕乳酪」6吋特價150元，11月10日咖啡全品項第二杯半價；另外再加碼11月11日從上午11點開始到晚上11點止，黑糖珍珠系列和芋頭系列，第二杯只要20元。

另，這一鍋餐飲集團也推出線上線下同步剁手優惠，其中這一小鍋推出追蹤有禮活，即日起到11月11日凡追蹤這一小鍋Instagram，換購湯底，即享上選梅花豬肉、特選培根牛肉擇一加價優惠11元，另，其購物商城至11月15日止推出「光棍魯味節」活動，單筆消費滿699元免運費，多款麻辣滷味每包111元起。

而楓康超市10日起到12日一連三天，全館莊園級耶加雪夫現煮美式咖啡一杯只要11元，購物單筆滿500元以上，紅利點數11倍送，要拉攏會員在雙11購物節慶中回流血拼。

(中時 )