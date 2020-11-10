美國總統大選於3日開始投票，尋求連任的總統川普與民主黨的拜登，雙方得票數呈現緊張拉鋸，開票時刻不僅美國國民緊張，全世界的人都在關心，而就在開票時，新聞台轉播畫面竟跳出成人網站「Pornhub」通知，主持人連忙將通知迅速往上關閉，但畫面已被網友瘋傳，掀起討論。

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一名網友於PTT轉發一段影片，並表示CNN直撥開賓州票時，螢幕上方竟跑出Pornhub成人網站通知，主持人見狀後，一臉嚴肅地將通知網上滑關掉，並以犀利的眼神瞪了場外的工作人員，原PO搞笑地說道「好怕他不小心點到，顆顆。」

網友見狀後笑稱「主持人很健康」、「差點往下滑」、「高級業配啊」、「廣告打到CNN去也太重本」、「大螢幕用起來比較爽」、「這一定是用公司電腦投影看片，然後還忘記關通知」、「哈哈哈應該有人丟工作了」。

事實上，該影片其實是經過後製的惡搞影片，本來跳出的通知並非為「Pornhub成人網站」，但不少網友仍覺得即便是假的，仍非常有效果「改得好笑」、「好笑，但是是假的」、「唉，可惜是作假新聞」、「前幾天reddit惡搞的，還上首頁」、「改的啦，技術太差了，不過那表情很好笑。」

(中時新聞網)