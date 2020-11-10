馬國女大生命案持續延燒，各界也關注學生安全議題。南市警一分局家防官員警梁啟峯和府東派出所員警王彥澤，9日上午分別以校園安全、學童人身安全、交通安全及毒品危害防制為主題，至東區裕文國小宣導，並呼籲學童應攜帶蜂鳴器或口哨在身，如遇到緊急狀況，一時緊張喊不出聲時，可以大聲吹哨子或拉開蜂鳴器的開關，好讓歹徒驚慌、也可以引起周遭人注意。

員警梁啟峯和王彥澤9日赴裕文國小宣導，他們表示，夜間不要停留於校園中，校園昏暗圍牆邊也不要逗留，走路時要隨時眼觀四方，注意有可疑人士尾隨，並告訴學童在校園內那些地方是治安死角，包括：校舍頂樓、垃圾場、無人教室等等。

警一分局表示，透過家防官示範，學童對蜂鳴器的使用和聲響，也有不一樣的認識，透過宣導的內容進行有獎徵答，學童舉手搶答踴躍。此外，校方也製作感謝狀感謝警方到校熱心宣導，希望學童能從小養成自我保護意識，讓自己隨時保有警覺性，避免受害。

(中時 )