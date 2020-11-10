日本動漫《鬼滅之刃》劇場版「無限列車篇」上映後創下百億票房，卻遭到網友在社群網站散布該劇影片，10日凌晨，高姓女子發現與自己同名、同照片的IG新創帳號，內容有《鬼滅》結尾畫面，她趕緊到重慶北路派出所報案，稱自己名字、照片遭盜用，警方依偽造文書罪受理高女報案。

今凌晨12點多，27歲高姓女子到派出所報案稱，名字以及照片遭盜用，發布「鬼滅之刃」的影片，內容是在影城盜錄影像，但因《鬼滅》日本熱銷，她擔心自己遭冒名而違反著作權法，趕緊澄清不是她散布，警方依偽造文書受理報案。

高女同時也聯繫木棉花公司人員，強調人名、照片遭盜用，並在自己的帳號貼出報案三聯單「希望可以成功找到這個人，真的太可惡」。

木棉花今中午在臉書官方網站貼文，《鬼滅》30日在台上映後，針對影城盜錄影像，並冒用他人身分，將圖像與影像散布的相關行為已經違法，木棉花公司已經完成截圖以及錄影等蒐證過程，並決定提告。

(中時 )