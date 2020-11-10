一名馬姓員警10日上午在新竹市中正、英明街口執行陳抗勤務時，在行人穿越道被車輛撞飛，造成臉部、四肢多處撕裂傷，緊急送往國軍新竹地方醫院，臉部傷口縫超過10針，市長林智堅得知後立即前往慰問，並要求交通隊加強取締、確實開罰，守護行人安全。

馬姓員警當天上午10時在新竹市議會前處理抗議業務，過馬路時，看見謝姓汽車駕駛放慢車速，以為車輛讓行，因此放心通過行人穿越道，未料謝姓駕駛疑似看完民眾抗議，突然加速，直接撞上馬姓員警。馬姓員警說，當時根本來不及反應，突然就被撞上。

馬姓員警經急救後仍在醫院觀察中，林智堅獲知後則前往慰問馬姓員警，林智堅表示，已經走在行人穿越道上還發生車禍，讓他很不捨。汽、機車行經過行穿線或斑馬線均應減速停讓，他已要求警察局交通隊要持續加強取締、確實開罰，守護行人安全。

警察局表示，對於肇事的謝姓駕駛將依規開罰。警察局長李安淳則表示，新竹市府從9月份推動路口大執法，針對10大易肇事路口，以及市區熱點路口，加強取締開罰，至今已開罰7000多案件。呼籲汽機車駕駛遵守慢看停原則，禮讓行人，若汽機車不停讓行人「車輛轉向不暫停讓行人優先通行或是汽機車闖紅燈及紅燈右轉，將依法開罰。

(中時 )