川普第二任老婆梅波斯（Marla Maples），年輕的時候是演員和電視節目主持人。（達志影像/shutterstock）

川普第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump），是捷克裔美國社交名媛與前時裝模特，也是伊凡卡的媽媽。（達志影像/shutterstock）

美國總統川普拒絕承認敗選，揚言打法律戰，美國時間週一（9日）還大動作開除國防部長艾斯培（Mark Esper），繼續天天攻佔媒體版面。除了川普本人，台灣網友也關注他的「女人」，為了川普3任老婆與女兒誰最正這個話題，爭論不休。

一名女大生在Dcard發表《川普歷任老婆都很正餒》一文，女大生表示，最近傳出川普現任妻子要與他離婚的消息，引發媒體對川普歷任妻子們的關注。她也來湊一腳，貼出川普3任妻子的照片。

川普現任老婆梅蘭妮亞（Melania Trump）年輕時是模特兒，自然外貌、身材一級棒；第二任老婆梅波斯（Marla Maples），年輕的時候是演員和電視節目主持人；第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump），是捷克裔美國社交名媛與前時裝模特，3人各有特色全都是美女。

川普大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）。（達志影像/shutterstock）

不過比起這3任老婆，川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）才是原PO最愛，狂讚這位（即將下台）第一千金「超正！！！！！！！！！！」、「正到爆炸！！！！！！！！」。

這篇發文也引發其他網友熱烈討論，不過眾人意見相當分歧：「你對正的定義是不是有誤會」、「第二任最正」、「總覺得女兒某個角度看起來像佛地魔ㄟ」、「女兒真的不正==就是無色無味的白人女生而已」、「我跟原PO對正的審美明顯不同世界 抱歉」、「川普一家都男的帥女的美！！」、「川普、拜登年輕時都滿帥的啊 家境又好勝利組」、「可以不要看到西方臉孔就正嗎....跟記者一樣，真的是好萊塢洗腦成功」。

(中時新聞網)