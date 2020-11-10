技術處科專展出「新娛樂實證-MR棒球-本壘對決」。（柯宗緯翻攝）

技術處科專展出「新運動實證-MOVE 智慧健身鏡」。（柯宗緯翻攝）

技術處科專展出「新購物實證-來客屬性影像辨識」。（柯宗緯翻攝）

在經濟部技術處科技專案支持下，財團法人資訊工業策進會與財團法人工業技術研究院致力次世代智慧科技的研發，日前於高雄KOSOMOS TRNDS體感重裝部隊活動中連袂展出研發成果，包含「MOVE智慧健身鏡」、「來客屬性影像辨識」、「MR棒球─虛擬對決」及「節奏體感健康動」等多項產品，吸引不少民眾搶先體驗。

次世代體感科技是跨產業、跨領域的創新應用，也是臺灣產業未來重要的發展趨勢，本次展出的「MOVE智慧健身鏡」透過複雜的AI運算打造專屬的虛擬教練，使用者只要對著鏡子，就可體驗一對一的健身指導，用最正確的姿勢完成每個動作。另外，「來客屬性影像辨識」系統則透過影像分析，即時透過人臉準確辨識性別、年齡等資訊，並且不受光線、膚色及背景影響，可幫助業者輕鬆統計客戶大數據。

另現場亦展出「MR棒球─虛擬對決」結合VR、手勢偵測、動力回饋等科技，可提供兩位玩家分別扮演補手、打者，與虛擬投手在擬真的球場上來場刺激的棒球對決。而針對銀髮族設計的「節奏體感健康動」則運用非穿戴式裝置辨識使用者動態心率狀態，依其體能智慧分級，指揮體驗者進行最適合的強度運動。

在經濟部技術處指導下，資策會與工研院致力於籌組產學研體感科技整合服務團隊，結合在地業者與新創團隊，共同建立體感科技創新服務，並在高雄市推動產業實證，本次展出成果將持續與高雄新創業者如方陣聯合、愛吠的狗等合作，再依市場需求深入開發更多實證運用，屆時民眾將可搶先體驗到最新的智慧科技產品。

(中時 )