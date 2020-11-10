Motorola今(10)日在台發表 2 款全新 5G 手機 — razr 5G 以及 g 5G Plus，正式加入台灣 5G 手機戰局。今日發表的 2 款手機，既有大電量、大螢幕的親民選擇，也有頂級的可折疊螢幕款式，覆蓋不同客群，將帶給台灣消費者更多元的新選擇。

Motorola razr 5G

喜愛可折疊螢幕手機嗎？復刻 Motorola V3 經典造型的 razr 5G，經典翻蓋設計肯定讓不少品牌粉絲覺得相當懷念。新機採用獨家專利的蝴蝶軸打造無摺痕摺疊智慧手機，對比 4G 版本在耐用度與螢幕技術上都再有升級。

Motorola razr 5G外型復刻V3，也內建了經典的桌面，勾起滿滿情懷。(黃慧雯攝)

外型上，Motorola razr 5G 採用獨特的錐型邊框，後置指紋感應器，還有更新的鉸鏈設計，拋光石墨色、拋光3D玻璃以及7000系列鋁合金材質的搭配，展現了低調但重視細節的精神，菁英人士攜帶能展現品味。razr 5G 獨特的摺疊設計，可承受 20 萬次開闔，保守估計可使用 5 年時間。螢幕上有客製化的保護圖層可以防止刮傷，手機內部則有防水層可以預防雨淋、異體溢出或是飛濺的影響。

內建搭載高通 Snapdragon 765G 處理器，搭配 8GB RAM + 256GB ROM，支援一張實體 nano SIM卡以及 eSIM，機身容納 5G 雙天線，適用於台灣 5G 主流頻段(n1 / n3 / n28 / n78)，展開後為21:9比例的 6.2 吋柔性螢幕。外搭 2.7 吋螢幕，高達 9 成以上的應用程式都可直接在外螢幕操作。目前因為 Snapdragon 765G 的限制，僅能支援 5G +4G 的雙卡雙待，待高通稍晚進行了升級後，就可支援 5G+5G。另手機支援 NFC、藍牙 5.1，手機搭配 USB 2.0 規範的 USB-C 連接埠。

相機主鏡頭是 4800 萬畫素(支援OIS光學防手震、Qual Pixel 四合一畫素技術)，以及 ToF 感測器的組合。當手機摺疊時，主鏡頭可以變身自拍鏡頭，搭配前螢幕使用。展開時也可使用 2000 萬畫素前鏡頭(支援Qual Pixel 四合一畫素技術)。

Motorola razr 5G 建議售價標準版是 NT$49888，豪華版則是NT$53888(包含一年期行動裝置綜合保險、皮革保護殼、皮革手機套)，11月16日起在夏普震旦、新光三越法雅客螞蟻數為、高雄SOGO螞蟻數位、momo購物網、PChome 24h購物開放預購(官方說明，在台將不會引進razr 4G版，僅會推出今日發表的 5G 版本)。

Moto g 5G Plus

Moto g 5G Plus同樣採用了高通 Snapdragon 765G 處理器，搭配8GB RAM +128GB ROM(支援microSD最高可支援至1TB)。6.7 吋 CinamaVision 螢幕，支援 90Hz 螢幕更新率，正面採用雙鏡頭組合，為1600萬畫素(支援Qual Pixel)以及800萬畫素超廣角相機；主相機則是4800萬畫素相機(支援Qual Pixel)、800萬畫素超廣角相機(118度視野)、500萬畫素微距鏡頭以及200萬畫素景深鏡頭的組合。

Moto g 5G Plus。(黃慧雯攝)

Moto g 5G Plus適用於台灣 5G 主流頻段(n1/n3/n28/n78)，搭配 5000 mAh 電池。支援雙 nano-SIM 卡，或是一張SIM卡加記憶卡的方式。也支援藍牙 5.1、NFC。Moto g 5G Plus 建議售價 NT$13990，搭配台灣大哥大指定專案 0 元起就可購機。

(科技)