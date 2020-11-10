美國2020總統大選由民主黨參選人拜登率先取得超過270張選舉人票，篤定當選下一任美國總統，不過，現任總統川普大批選舉不公，一再指控多處出現選舉舞弊。而宅神朱學恒今(10日)在臉書透露，「川粉」無法接受各報都把拜登放在頭版，令他忍不住酸「到底是什麼邏輯才可以還在崩潰」。

拜登贏得此次美國大選、入主白宮，但有大批川粉仍不願接受川普敗選的事實，全美各地驚現川普鐵粉全副武裝、帶槍上街抗議的景象。至於川普至今仍不承認敗選，也預告將提起更多訴訟。

宅神則是在臉書寫下，「川粉還在崩潰說你看各報都把拜登放在頭版，這一定是場陰謀政變！！！」看到此舉，他忍不住說，「拜託，你家總統終於選出來了，他發表當選感言你不放頭條難道要放鬼滅之刃嗎？到底是什麼邏輯才可以還在崩潰」。

不少網友見狀則紛紛留言下，「沒想到機器人的情感這麼豐富」、「一定是因為台灣州的87張選舉人票還沒開出來...」、「常人是無法理解井蛙世界的」、「情緒的撫平確實需要一些時間，就像失去親人一樣...」。

(中時新聞網)