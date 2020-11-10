受惠大陸經濟復甦，DOP、PVC報價彈升，聯成(1313)營運復甦動能加速衝刺，第三季獲利季增70.8％，EPS0.82元；前三季稅後盈餘8.64億元，EPS0.65元。

此外，中纖(1718)因EG市況增溫改善，加計轉投資事業收益及出售雲林土地利益27.42億元入帳，第三季營運轉虧為盈，EPS1.94元；前三季稅後盈餘18.06億元，EPS1.4元。

聯成為全球最大可塑劑（DOP）及苯酐（PA）供應商；DOP年產200萬噸，PA、PVC年產各為62萬噸、60萬噸。生產遍布台灣高雄、廣東中山、廣東珠海、江蘇鎮江、江蘇泰州、遼寧盤錦、四川南充及馬來西亞關丹。

DOP是PVC軟化加工之添加物。近期PVC市況增溫，每噸現貨報價突破千美元，波段漲幅逾二成，進一步帶動DOP價格回升；在DOP、PVC市況增溫看俏，利差擴大下，下半年營運表現可望優於上半年。

因應大陸祭出對可塑劑（DOP）普遍級限用政策，加遽DOP產業淘汰壓力。聯成結盟埃克森美孚（ExxonMobil），全面搶進DINP升級替代商機，期盼讓旗下年產逾200萬噸的DOP產品中，DINP占比達三成水準，達成擴大市占及產品結構升級目標。

中纖受制新冠疫情與EG供過於求，壓抑市況影響，上半年淨損6.99億元，每股虧損0.54元；伴隨EG市況回溫，資產處分利益入帳，營運順利轉虧為盈。

強化收益結構，中纖將部分產品線積極進行「差異化」，如HIGH COUNT高條數加工絲、環保紗等，並延續多元化發展，轉投資台中商銀、從事非離子界面活性劑EOD（環氧乙烷衍生物）的磐亞等，增添發展能量。

(工商 )