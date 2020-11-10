半導體測試介面廠精測(6510)今日參與櫃買市場業績發表會，總經理黃水可表示，受步入產業淡季影響，第四季營運估將轉淡，但預期明、後年半導體市場成長動能轉強，全球客戶對探針卡的需求，使精測對明年營運有一定信心、沒有悲觀的理由，將持續追求成長。

黃水可指出，全球經濟發展、國際情勢受新冠肺炎疫情影響仍處於緊張狀況，半導體產業鏈因應變化，正快速由全球市場轉變為區域市場，使精測累積多年的研發能量及提供的一站式服務優勢得以發揮，可及時提供客戶服務，增加客戶競爭力。

黃水可表示，精測第四季探針自製率已顯著提升至90～95％、達成年初預期，隨著掌握度提高、配合智慧化技術導入，大幅提升精測探針卡交期、品質及可靠度，使精測已能完全掌握探針卡新產品，第三季營運創高、表現超乎預期，為反應過去持續投入研發的成果。

黃水可說明，各產品營收貢獻主要受時間點及季節因素影響，如應用處理器（AP）受惠5G新需求提升，第三季占比自50.4％提升至56.2％。射頻（RF）占比自16.3％降至7.7％，主因目前處於產品世代交替空窗期，預期新需求將在明年顯現，使占比回復原有水準。

對於今年探針卡比重自首季26％高點逐季下滑第三季的16％，黃水可表示，主因客戶對新產品驗收時程有所遞延，預期第四季將恢復過往成長力道。明年預期AP仍是營運主力、占比估續逾5程，並將持續拓展新應用領域，分散客戶集中度風險。

展望後市，隨著5G基礎建設陸續完成、AI各項應用逐步展開，大數據及智慧家庭、醫療、交通、工廠等新應用需求發展可期，為精測探針卡需求帶來可觀成長商機。黃水可表示，精測對此審慎以對，希望讓公司能跟隨產業發展趨勢同步、甚至優於市場成長。

精測財務長許憶萍，公司致力提升垂直探針卡自製率，隨著關鍵材料自製率提升，目前毛率已接近公司平均水平。明年費用率估維持26～29％，其中以研發比重占營收15～18％較高，並持續固定投資提升良率及製程能力，並視貿易戰及市場需求機動調整擴產計畫。

至於中央處理器（CPU）、繪圖晶片（GPU）、可程式化邏輯閘陣列（FPGA）等新產品進展方面，精測副總簡志勝表示，CPU及GPU仍處於送樣前細部討論階段，FPGA的美系客戶進度較慢，非美系客戶則有不錯斬獲，已出貨客戶並驗證通過，後續將陸續有新案接洽。

(時報資訊)