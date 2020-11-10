佰鴻(3031)今日參加證交所法人說明會，董事長廖宗仁表示，今年航空業務受疫情影響，在後疫情時代，醫療應用相關需求則仍看好，該業務期望穩定增加，能占業績比重達5~10%。

受疫情影響，佰鴻前三季營收9.98億元，年減25%；毛利率提升2個百分點至26%；營業淨利6420萬元，歸屬於母公司淨利8867萬元，年減52%，基本每股盈餘0.51元。

佰鴻的航空應用方面，去年受到波音737停飛影響，今年遭逢疫情，使得波音受創，公司也連帶受到影響，廖宗仁表示，預計未來疫情結束，航空業仍會上來。公司目前不著重於大型飛機，轉向商務型飛機。

在醫療應用相關，公司期望業績能慢慢的增加，能占業績比重達5~10%。

LED現有多元化應用，佰鴻可提供少量多樣的產品；今年前三季受疫情影響，航空以及事務機相關業務受衝擊，但像是針對疫情需求之產品，包括空氣及飲水消毒相關，非接觸型的產品等，在後疫情時代的需求仍然看好。

公司明年持續致力於客製化LED產品設計，拓展多元化的產品封裝，像是各類Sensor封裝，健康偵測、臭氧偵測等運用，期望提升毛利率。

佰鴻主要產品包括LED元件、LED模組、LED照明產品、專案工程；今年前三季，不可見光LED占前三季營收46%，可見光占40%，專案工程占前三季營收7%，其他類別占比7%。

(時報資訊)