群聯(8299)今(10)日公布10月營收，月成長近3%、年減少5.3%，累計前10月營收寫下同期新高，群聯也看好，隨著PCIe Gen4 SSD技術和新品帶動，將有助於第四季營收、獲利表現。

群聯10月合併營收為44.48億元，月成長近3%、較去年同期減少5.3%，累計前10月營收達401.03億元，年增率近11%，刷新歷史同期新高，主要是受惠於群聯PCIe Gen4 SSD的技術領先，也將有助於群聯第四季的營收與獲利。

群聯10月PCIe SSD模組總出貨量年成長近55%，創單月歷史新高；eMMC記憶體成品總出貨量也受惠於嵌入式應用市場的持續回溫、年成長將近70%，此外，針對全年度累計的總出貨量年增率，SSD及eMMC記憶體模組總出貨量成長將近23%，刷新歷史同期新高；PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近94%，創歷史同期新高；工規控制晶片總出貨量成長將近22%，再次創歷史同期新高；記憶體總位元數(Total Bits)成長近12%，也同樣刷新歷史同期新高。總觀整體出貨量的成長，顯示PCIe SSD持續滲透儲存應用市場，再加上Intel也發佈了支援PCIe Gen4 SSD的電腦系統平台，未來將持續帶動PCIe SSD於PC市場的滲透率，而群聯因在PCIe Gen4 SSD控制晶片量產具有領先市場同業一年半時間的優勢，預計將是這波PCIe Gen4 SSD市佔率提升的最大受惠者，持續挹注群聯高階產品營收貢獻度。

群聯董事長潘健成表示，群聯在PCIe Gen4 SSD控制晶片的技術能量全球有目共睹，昨(9)日剛發布的群聯新一代旗艦PCIe Gen4x4 SSD控制晶片PS5018-E18，就是群聯技術肌肉的再次展現，PS5018-E18不僅是目前市場上效能最快的PCIe Gen4 SSD控制晶片，更是全球唯一承襲群聯於PCIe Gen4 SSD控制晶片的量產經驗與市場驗證的旗艦產品。

(時報資訊)