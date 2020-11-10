演藝圈人稱趙哥的趙正平，早年執行製作人出身，擔任過製片，後因在綜藝節目上有話直說的個性，讓他爆紅轉而跨界當藝人。後期在戲劇、電影皆有不錯表現的他，今(9日)在社群平台上發了一則令他覺得諷刺又不知該如何是好的貼文。

原來是趙哥早上接到一通表明自己是某知名製作公司來電，詢問趙哥是否有時間接演一個跨國企業黑幫老大的角色；趙哥一聽覺得不錯，本想和導演約見面的時間，沒想到對方製片說，導演的人設是「很有份量」的黑幫老大，體重要95公斤；這讓目前69公斤的他，等於要增胖26公斤，趙哥天人交戰，到底要不要增胖？萬一成功胖到95公斤，導演不要他演這個角色怎麼辦？

趙正平在臉書上分享一張69公斤的照片 看來95這個數字讓他很困擾 (圖/ 翻攝自趟正平臉書)

許多網友也覺得要先增胖到95公斤再和導演碰面太沒保障，紛紛聲援「我覺得要胖要先簽約吧」、「胖了最後沒演上不就要掐死他」、「你說高捷有胖到95公斤嗎」、「錢先匯過來、不然明天另一間打來需要瘦的大哥大怎麼辦？」

【趙正平貼文全文】

剛剛接到一通電話，對方表明是某國際知名製作公司，以下談話⋯

製：趙哥您好，我們是。。。製作公司，明年二月想要邀請您演出跨國企業黑幫老大的角色，不知道您時間OK嗎？

我：OK，可以先知道劇情內容及演員卡司陣容嗎？

製：可以，我們卡司有⋯⋯(以下商業機密）

我：沒問題，什麼時候可以跟導演見面？

製：請問趙哥目前身高體重？

我：175，69

製：啊⋯好瘦啊⋯⋯

我：怎麼了嗎？

製：導演設定黑幫大哥外型要很有份量⋯

我：所以⋯

製：我們設定黑幫大哥是一個胖子

我：⋯⋯⋯

製：趙哥，您可能增胖嗎？

我：⋯⋯應⋯該⋯可以⋯要多⋯胖⋯？

製：⋯嗯⋯差不多95⋯

我：哦⋯我想一下⋯⋯難道不能安排先跟導演見面嗎？

製：導演在國外比較忙，時間不好安排，希望您先達到體重標準，我們拍照給導演看過再約見面詳談，OK嗎？

我：⋯⋯⋯⋯

#要胖還是不胖

#難道沒有瘦子演大哥

#我從來沒有想要這麼胖過

#萬一我真的胖到95公斤導演不要我怎麼辦

(中時新聞網)