新竹市警第一分局偵查隊偵查佐馬諗莒10日上午在新竹市議會前的執行陳抗勤務時，在行人穿越道遭車輛撞飛，造成臉部、四肢多處撕裂傷，傷口縫超過10針，所幸並無大礙，市長林智堅獲知後立即到醫院慰問，並要求警方加強取締違規、確實開罰，守護行人安全。

警方表示，偵查佐馬諗莒今天上午10點在新竹市議會前處理抗議業務，過馬路時看見謝姓駕駛駕車放慢車速，馬員以為車輛讓行，因此放心通過行人穿越道，沒想到，謝姓駕駛疑似看完民眾抗議，突然加速，馬員來不及反應，直接遭撞飛。

馬員立即被送醫急救，並對傷口縫10餘針後留院觀察中，所幸並無大礙。肇事駕駛則被依法開罰。

市長林智堅今天下午帶著慰問金與水果到院慰問馬員，林智堅表示，已經走在行人穿越道上還發生車禍，讓他很不捨。汽、機車行經過行穿線或斑馬線均應減速停讓，「禮讓行人、行人優先」，他已要求警察局交通隊要持續加強取締、確實開罰，守護行人安全。

市警局長李安淳則表示，市府從9月起推動路口大執法，針對10大易肇事路口，以及市區熱點路口，加強取締開罰，至今已開罰7000多案件。

呼籲汽機車駕駛遵守「慢看停」原則，禮讓行人，若「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」將依法開罰。

另外，行人也需注意，若「行人未依規行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或不遵守警察手勢指揮穿越道路」，一樣會被開罰。

市府表示，依據「道路交通管理處罰條例」，汽機車不停讓行人，最高罰3600元；車輛轉向不暫停讓行人優先通行，最高罰5400元；汽機車闖紅燈可罰1800到5400元、紅燈右轉可罰600到1800元；行人未依標誌或指揮穿越道路、或未依規定行走行人穿越道，可罰300元。

(中時 )