鹿港鎮公所9日舉辦鹿溪宴行銷宣傳記者會，公布菜色、價格與開放報名時間，由鎮長許志宏（左6）親自主持。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

由鹿港廟口商圈今年首度自辦的鹿港潯味甲子宴，今年9月開放報名，限量60桌採網路報名72秒就額滿，創下紀錄；鹿港鎮長許志宏（左2）也到場推薦。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港潯味甲子宴強調都是鹿港在地60年甚至百年以上老字號店家的「手路菜」；7日宴會過後卻有網友爆料實際菜色落差很大。主辦單位認為應是少數，會再做檢討。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港鎮公所連續8年在冬季舉辦鹿港小吃宴，近年席開450桌，年年引發熱烈回響，今年喊出「升級」，卻傳出鬧雙包疑雲，甲子宴、鹿溪宴，讓人混淆不清；鹿港鎮長許志宏指出，民眾報名前應認清主辦單位，若活動能促進觀光和餐飲業者繁榮發展，良性競爭沒有不好。

鹿港廟口商圈以往年年承辦公所鹿港小吃宴，而今年首度自辦「鹿港潯味甲子宴」，專門找60年以上老字號店家端出「手路菜」，每桌6000元，限量60桌，創下網路報名72秒額滿的紀錄；甲子宴7日晚在彰濱台玻館熱鬧上菜，交通部長林佳龍還應邀出席，事後卻有網友貼文爆料，指菜色與照片落差大，有些菜冷掉、整尾鮮魚尺寸小1號。

商圈理事長謝秀櫻表示，自認甲子宴品質控管有一定水準，許多人都讚不絕口、表示滿意，還有人要求明年加開至100桌。過去小吃宴都是戶外，料理更容易冷掉，這次首度移師室內用餐，不用吹風、有舞台，還有國樂演奏等精彩節目，場地費、加上伴手禮等贈品，都包含在費用中。面對少數批評，她強調下周會開會檢討，明年預計辦80桌，慢慢改善求進步。

她也澄清，經濟部今年給予70萬元推動振興商圈補助款，多數用在廟口商圈改善，包含設置中英日文指標等，租用甲子宴舞台等費用，用不到補助款的十分之一。

公所辦理的小吃宴今年更名「鹿溪宴」，將在11／28、29周末一連兩天傍晚起登場，9日舉辦行銷宣傳活動，公開菜色細節，價格也比往年調漲1000元，席開450桌、每桌4000元，17日才開放報名。

許志宏表示，今年以鹿港古地名改名「鹿溪宴」，除了知名店家小吃，還有更多精緻料理，提高宴會規格，活動過程品質控管也會更嚴謹；至於是不是鬧雙包，他認為應用正面看待，辦活動原意出發點都是為了讓地方更好，促進發展提升消費力，活動都有公布主辦單位，不易混淆。

(中時 )