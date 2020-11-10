不少人都覺得老闆是老婆之外最難懂的生物。一位網友分享經歷，最近公司打算資遣資深的員工，而究竟誰會被擺在資遣名單中，全公司上上下下議論紛紛，而一位員工則爆料，他日前看老闆將新人履歷「神明桌」上，讓他大嘆難道這公司不看能力看神力嗎？

一位網友日前在臉書社團《爆笑公社》發文表示，公司因計畫而預計在近期內資遣部分資深員工，並轉換為人事成本較低的新員工，流言蜚語滿天飛，不少人都害怕成為遭資遣的員工，私下議論甚多，但卻遲遲未見公司聘用新員工。

原PO發出與同事的對話紀錄，甚至有員工爆料「新人也沒來，昨天還看到履歷表放在神明桌那裡」，大罵真的很瞎；而老闆疑似使用「神力」去決定新員工讓原PO超級無奈。群組內的其他同事也紛紛回覆「我們池府王爺就說那是人（意指老闆）的問題，祂也沒辦法處理」、「問神明有什麼用」。

文發出後，不少網友超有共感留言回應，「前公司也是一樣，還會想盡辦法讓對方自己離職，這樣不用給資遣費」、「貴公司最大的問題在哪？在最大的人身上」、「這是企業日常」、「又不是在選媳婦，還看八字合不合」；原PO也在留言區再次回應，其實這間公司大家都不想待了，甚至指控老闆把「員工當奴隸」。

(中時新聞網)