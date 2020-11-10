2020瑞銀證券台灣企業論壇登場，客戶除聚焦科技產業在後疫情、後美國總統大選時期表現，對今年不時有佳作的非科技產業也興致勃勃，瑞銀亞太區基礎原物料暨台灣區研究主管甘清仁、台灣策略暨非科技產業分析師陳玟瑾分別針對大宗商品與傳產次族群，剖析投資趨勢。

甘清仁指出，在大陸平穩與其他經濟體復甦的前提下，大宗商品的需求將持續恢復，得以支撐或推升價格，特別看好有色金屬如：銅、鋁後市。此外，大型經濟體的政府或資本愈來愈注重可持續發展需求，讓化石燃料（如石油煤炭）的估值，相對新能源發展所需要的大宗商品（鈷、鋰、鎳、銅、鋁等）的估值產生巨大歧異。

至於全球投資人最關注的黃金價格，儘管近期因疫情消息變化出現巨大波動，但甘清仁定調，考量全球央行維持流動性高度寬鬆，金價突破2,000美元指日可待，對價格長期走勢信心度仍高。

陳玟瑾則針對台系三大非科技次族群剖析，工具機產業自第三季進入成長循環後，目前狀況依舊良好，預計此次擴張循環可持續兩年，並於2022年第四季達到高峰。自行車方面，歐洲、美國對於自行車的穩健需求將持續至2021年，有趣的是，受到疫情影響，今年冬季自行車銷售將較往年熱絡，有淡季不淡之勢。

最後，受惠於台灣疫情控制較佳，以及政府先前發放振興券，台灣第三季零售營業額持續回升，看好便利商店積極拓店，並強化手機的線上銷售策略。

(工商 )