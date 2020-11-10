連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）10月營收1.55億元，年減4.77％，月減13.86％，累計1~10月營收達12.84億元，年減31％。展望後市，法人認為，大陸疫情受控後內需消費市場回溫，雅茗營運在上半年落底後，下半年起營收都維持在1.5億元以上，也帶動第3季獲利仰高，有機會再創單季新高，熱度並將維持至第4季及明年。

雅茗10月營收衰退，主要是因10月初逢大陸國慶長假，各門店物料提早於9月拉貨，影響貿易營收，但10月營收仍維持在1.5億元高檔表現，大陸整體市場復甦態勢不變，同時雅茗集團創始品牌「RBT仙踪林」也啟動品牌再造，未來將加速展店，為營運增添動能。

雅茗今年以「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭為營運主軸，除了已經繳出具體成績單外，相關計畫仍持續進行，預計在效益逐漸發酵後，明年有信心營運將會持續增長，同時也不斷進行品牌再造，除了旗艦品牌「快樂檸檬」優化升級外，已有逾20年歷史的起家品牌「RBT仙踪林」，上月也邁出新的一步。

雅茗10月已經與大陸知名企業家合資成立新公司，強化仙踪林品牌疏理升級，並加速展店，未來將有機會成為營運另一動能，而上月已在上海時尚潮流新聚點TX淮海開設快閃店，重新喚起市場對「RBT仙踪林」的記憶，並以此作為品牌回歸的首部曲。

雅茗-KY指出，消費者喜新厭舊，品牌保鮮期短，但集團不走不斷推新品牌的路，反而強調在茶飲市場的初心，以產品創新、場域創新，以及體驗創新等面向，向市場傳達「茶飲，其實有更多可能性」的雄心企圖，以及「茶藝復興」的情懷。

大陸茶飲市場競爭激烈，雅茗-KY表示，藉由多元品牌分進合擊，快樂檸檬在一、二線城市站穩腳步並有口碑後，將持續往三、四線城市拓點，而強勢回歸的「RBT仙踪林」則將扮演「代言新世代」、「為新世代發聲」的角色，透過門市店裝風格、產品口味，以及體驗，彰顯年輕世代的態度，爭取主流消費客群的認同。

雅茗-KY表示，未來將會將「RBT仙踪林」打造成為新世代年輕客層「飲以為傲」的品牌，進而為雅茗集團建構另一個茶飲成長引擎，並持續跨出連鎖腳步，成為營運另一支柱。

(工商 )