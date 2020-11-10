翟天臨（左）過去演出《蘭陵王》反派「高緯」。（圖／中時資料照片）

翟天臨發文。（圖／翻攝自翟天臨微博）

演出《如懿傳》中性感美豔「嘉妃」一角的辛芷蕾最近被拍到發胖，臉腫成月餅臉，後來其工作室還拍下辛芷蕾瘋狂運動的影片，笑說：「老闆瘋了」。而和她傳緋聞傳了多年的翟天臨去年因論文抄襲風波，博士學位被撤銷，最近他首曝近況，坦言「壓力山大」。

33歲翟天臨過去在《蘭陵王》中飾演反派「高緯」一角走紅，2年前被拍和辛芷蕾交往約會，本月初又被拍疑似同居，但當事人沒回應。過去翟天臨被封高學歷藝人，自稱是北京電影學院電影學博士，去年他直播時脫口不知道「知網」是什麼，引來網友質疑，他隨後改口說只是開玩笑，卻被網友發現論文造假。

有網友發現，翟天臨在寫論文期間「至少主演了11部戲、參演了7部戲，做了24個代言、錄了17個綜藝節目」，好奇怎麼還有時間寫論文，另有人發現他的文章和黃山學院文學院黃立華教授2006年刊登在《黃山學院學報》的文章重覆性高，北京電影學院後來宣布撤銷翟天臨的博士學位。

翟天臨沉寂半年後，昨(9日)在微博分享近況，透露這段期間一口氣接了兩部話劇壓力大，「演出前天天做夢夢到自己在台上把台詞說串了，所幸台上一切順利，圓滿的完成了演出」，並感謝所有夥伴幫忙和觀眾的鼓勵，有網友酸：「對他真的是心情複雜，他的演技還蠻好的，但是論文那事確實做的也不對」、「他怎麼還在娛樂圈混」，但也有粉絲支持說：「你知道嗎你超棒的！看到你還在繼續做著喜歡的事你不知道我們有多高興！！」、「回歸娛樂圈要是能專心演戲我覺得也行」。

(中時新聞網)