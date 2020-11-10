祖籍金門的馬來西亞僑領楊忠禮父子控股有限公司今（10）日再捐款500萬元給金門大學，15年來累計捐款金額近1億元，關懷故鄉和教育讓師生十分感動。

已故金大名譽校長馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮博士祖籍金門東堡，為出生於馬來西亞的金門華僑第2代，他創辦楊忠禮集團（YTL Group）事業涵蓋涵蓋營建、能源、電信、水力、飯店領域，版圖遍及歐美亞澳各洲。

金大指出，楊忠禮一生熱愛祖籍，情繫金門，行有餘力，從不忘回饋桑梓，尤其支持文教及公益事業，自2005年起即多次捐款給金門大學達近1億元，並贊助馬來西亞的巴生雪蘭莪金門會館鼓勵馬國青年就讀金門大學，深受海內外金門鄉親及金大師生校友的推崇景仰。

楊忠禮於2017年逝世後，其夫人潘斯里陳開蓉、長公子丹斯里楊肅斌及家人秉持楊忠禮熱愛金門關心教育的精神，持續支持金門大學。2018年金門大學「楊忠禮紀念館」揭牌時，楊肅斌率10餘位家人搭乘專機從馬來西亞回到故鄉金門參加揭牌儀式。楊肅斌並在儀式中宣布自2017至2020年，楊家每年捐贈新台幣500萬元，4年共計新台幣2000萬元予金門大學作為學校提升校務及學術發展之用。

(中時 )