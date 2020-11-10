台灣大哥大旗下myVideo影音平台宣布，11月13日起，獨家播出最新影集《不讀書俱樂部》。這部影集改編自在韓國獲獎的台灣原創IP同名音樂劇，由今年金鐘獎最佳新人得主李沐及蕭子墨等人主演，是myVideo繼《76號恐怖書店恐懼罐頭》、《做工的人》、《違反校規的跳投》、《追兇500天》等多元化類型戲劇後再度投資的全新力作。此外，同日也首播金馬準影后李霈瑜(大霈)的新戲《記憶浮島》，讓劇迷看好看滿！

myVideo統計站內用戶觀影習慣，有五成使用手機或平板觀看影片，除晚上下班、下課後的觀影高峰時間之外，通勤時間也是另一成長曲線。為滿足通勤族利用零碎時間追劇，myVideo與三和娛樂共同推出台灣首部「泡麵喜劇」《不讀書俱樂部》，每集約12分鐘，用吃一碗泡麵的時間就能輕鬆看完，雖然是短時數影集，題材選擇依舊不馬虎，改編首部獲得韓國大邱國際音樂劇節《評審委員特別獎》、由台灣音樂劇團隊C MUSICAL製作的音樂劇作品，影集版除了集結李沐、蕭子墨、JR紀言愷、張再興、林映唯、陳加恩等演員聯合主演，也請來圍棋女神黑嘉嘉特別演出；客串演員更包括郭子乾、郎祖筠、台北電影節最佳男配角林鶴軒、星光大道歌手周定緯等，大咖雲集，劇情講述一群不讀書的人，在即將倒閉的書店相遇的故事，每個人懷抱著不同期望相遇，擦出的精采火花。《不讀書俱樂部》11月13日起每周五中午12點準時在myVideo獨家首播。

myVideo將播出的「記憶浮島」由金馬準影后大霈演出。(台灣大提供／黃慧雯台北傳真)

同日在myVideo首播的影劇《記憶浮島》，則由首次以票房破千萬的電影《消失的情人節》入圍金馬獎女主角的李霈瑜（大霈）參與演出，劇中與徐鈞浩一起飾演海洋生物學家，在島上遇到由安哲扮演的民宿主人，進行「強制催眠」後，兩人更加深省心理一直不敢面對的人性自私面，進而從互相猜忌的關係，逐漸化解緊張對立關係，轉變為相知相惜的夥伴。曾擔任《金馬奇幻影展》主視覺設計師的安哲，在劇中與劉宇菁搭檔擔任主演，首度挑戰演出心理醫師，除了在演出前做足角色功課，認識心理、催眠等醫理外，也拋開大家對於他之前文青及暖男形象，於本次《記憶浮島》中飾演一位憂鬱失志的傑出心理醫師，串起及喚醒劇中每對來到島上的情侶、朋友、師生，認真去面對心理對於「愛」的真實感受，及「愛」的可能存在型態，帶大家重新去深刻體會身邊周遭各種「愛」的流動。本劇同樣在11月13日中午12點於myVideo首播，並提供首3集免費收看。

此外，第57屆金馬獎星光大道暨頒獎典禮將於11月21日舉辦，屆時將同步在金馬獎官方指定線上平台myVideo直播，以及LINE TODAY共同轉播，為服務金馬影迷，myVideo推出《金馬線上影展》，網羅歷年精采好片，更為影迷推出獨家優惠，11月底前申辦「myVideo金馬年卡」指定方案，就能以48折的限時優惠，將歷年金馬入圍得獎影片看到飽，還有萬部戲劇、動漫、幼兒影片可供選擇，首月再加碼贈100元看片金，讓影迷不用出門，精采電影作品隨時想看就看。

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