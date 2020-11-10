為培育更多喜歡說故事的閱讀推廣志工，玉山文教基金會11月起陸續展開2020 ＜爬一座故事山＞系列活動，本次預計出版6本「臺灣原創繪本故事」、舉辦「說故事志工培訓課程」、「故事旅行箱工作坊」及「說故事閱讀推廣服務」。今年培訓課程在桃園市「中平路故事館」舉辦，培育桃園地區說故事志工，另與雲林縣斗六市社區營造中心合作辦理「故事旅行箱工作坊」，結合社區文化據點及公共圖書館共同推動閱讀，希望藉此帶動更多元的故事創作，推廣閱讀文化。

透過「故事」這條看不見的線，玉山文教基金會把在台灣的生活經驗和文化價值串連起來，孩子們可更認識自己的家鄉文化，讓原創故事飄香流傳。今年委託雲林故事人協會創作出版的生態故事繪本《小島的貓去哪了》及《山裡的魷魚香》，共印刷2,000本，聚焦宣導減碳、減塑及保護自然環境，分別以「澎湖石滬和海龜」及「竹資源的管理與再利用」為主題創作圖畫故事，細說人與自然之間共生共存的關係，增進對環境及生態的認識，進而用行動來改善目前面臨的困境。此外，為將在地故事分享給更多人，本次也再版素人創作繪本，包含《阿舅講古》、《走讀馬來西亞》、《那些年這些事》、《柚子花開》，印刷2,000本作為＜爬一座故事山＞系列活動的閱讀推廣素材。

今年的「說故事志工培訓」課程在桃園市「中平路故事館」舉行，課程時間11／14、11／21、11／29，邀請對推動閱讀及故事文化經驗豐富的師資進行分享，帶領大家學習及認識如何說一個好故事。「故事旅行箱工作坊」則在雲林縣斗六市公所舉行，邀請社區朋友們加入，共同延伸社區故事的創意，將故事呈現的相關物件、照片、圖片、偶戲、劇場…等多元內容，放進一個旅行箱，可以做為學校、玉山圖書館及社區文化據點的巡迴行動故事箱。

本系列活動完全免費，課程設計有趣又具啟發性，歡迎踴躍報名參加，詳細活動內容可參考玉山文教基金會官網(https：／／www.esunfhc.com／zh-tw／foundation)。

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