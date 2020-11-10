台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)10月自結合併營收4.8億元，較去年同期減少45.09%，主要仍受疫情影響，公司觀察到下游需求逐步復甦，營收可望於第四季季末回溫。

榮剛表示，受疫情影響，10月營收仍處於低檔，但已經看到幾個營運好轉跡象。首先，美洲及亞洲地區的汽機車產業明顯復甦，大中盤客戶備貨需求強勁，預料買氣至少可持續至年底；其次，用於機械加工製造的不鏽鋼與工模具鋼需求亦有所提升，加上能源用鋼自新冠肺炎疫情發生以來供需持續平穩，公司積極進行油氣和能源發電產品的新認證已獲客戶採用，都有助於營運從谷底回升。

此外，在擴展新市場方面，公司觀察到自新冠肺炎疫情發生以來，印度的鋼鐵生產已恢復到疫情之前的狀態，與其他幾個在新冠肺炎疫情中恢復較迅速的國家，如中國、韓國等，這些都是公司列為重點開拓的接單目標市場且小有斬獲；從公司目前接單狀況觀察，整體營收可望於第四季季末回溫。

今年以來持續受疫情影響，榮剛1-10月自結合併營收65.3億元，較去年同期減少27.05%。

(時報資訊)