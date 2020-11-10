封測廠南茂(8150)公布2020年第三季財報，雖然稼動率提升，但匯損干擾拖累本業獲利下滑，加上匯損持續干擾，使稅後淨利降至4.23億元、每股盈餘（EPS）0.58元，為近1年半低點。累計前三季稅後淨利16.81億元、年減18.16％，每股盈餘2.31元。

南茂第三季合併營收56.86億元，季增4.75％、年增5.32％，創歷史第3高，惟毛利率19.27％、營益率12.62％，為近5季低點。加上業外虧損增加，使稅後淨利4.23億元，季減22.3％、年減27.73％，每股盈餘0.58元，為近1年半低點。

累計南茂前三季合併營收167.01億元、年增13.1％，創同期新高。毛利率20.9％、營益率14.41％，分創近5年、近6年同期高點。不過，因匯損致使業外轉虧、且去年認列處分易華電持股利益9.81億元，稅後淨利16.81億元、年減18.16％，每股盈餘2.31元。

南茂第三季整體稼動率79％，優於第二季76％及去年同期74％。其中凸塊85％、封裝80％、LCD面板驅動IC為76％，優於第二季71％、76％、74％及去年同期70％、76％、73％。至於測試75％，低於第二季81％、但優於去年同期74％。

觀察南茂第三季各產品營收，面板驅動IC（DDIC）占29.8％、Flash占23％，金凸塊占19.5％、DRAM/SRAM占19.2％，混合訊號晶片8.5％。其中，記憶體產品營收季增3.4％、年增達5.1％，驅動IC及金凸塊營收季增10.7％、年增9.1％。

以產品應用別觀察，南茂第三季智慧型裝置占35％、消費類24％，電視18％、運算12.5％、車用和工業約10.5％。資本支出約4.24億元，其中LCD面板驅動IC約43.4％、封裝約30％、測試約16％、凸塊約10.6％。

(時報資訊)