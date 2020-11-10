巴西衛生主管機關以嚴重不良反應為由，已經暫停中國科興生物公司的新冠狀病毒疫苗臨床試驗，令試驗團隊感到意外，他們反駁雖然有人死亡，但與該疫苗無關。

巴西衛生主管機關Anvisa表示，這次的不良反應事件發生在10月29日，但未具體說明事件發生在巴西或其他國家，亦未說明這場大型後期試驗可能暫停多久時間。

正在進行該試驗的聖保羅醫學研究所Butantan負責人科瓦斯（Dimas Covas）表示，Anvisa的決定與一起死亡個案有關，但他認為Anvisa的聲明很奇怪，因為這起死亡個案與疫苗無關。

科瓦斯接受當地媒體訪問時表示，目前有超過10,000名志願受試者，總會有人死亡，但這個死亡個案與疫苗無關，因此現在不是中斷試驗的時候。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）曾批評中國科興生物公司的疫苗不可靠。經常表達其反中立場的波索納洛此前也曾放話，聯邦政府不會購買這支疫苗。不過，周一稍早前他似乎略踩剎車，稱巴西政府會採購衛生部與主管機構Anvisa批准的任何疫苗。

目前巴西的新冠肺炎確診病例已經突破560萬人，染疫死亡人數超過16萬人。

在美國輝瑞藥廠宣布初期試驗結果顯示其新冠狀病毒疫苖的防護力超過9成後，巴西聯邦政府發言人表示，該國已經與輝瑞進行協商，將採購該公司試驗中的新冠疫苖，以納入巴西的全國疫苖計畫。巴西衛生部對此表示，所有目前進入後期試驗的潛在疫苖都在考慮之列，包括輝瑞的疫苖在內。

(時報資訊)