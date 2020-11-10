林姓男子上月30日從土耳其搭機返台，當晚6時入境桃園機場，被航警局發現有通緝犯身分，經嘉義地檢署遠距離偵訊解除通緝犯身分後，深夜11時由其女友駕車載回高雄，未料在九如路交流道旁，被保大發現可疑，查獲吸食及持有毒品，除依毒品危害防制條例罪嫌送辦外，還因未完成居家檢疫趴趴走，依法可罰10萬以上至100萬元以下罰鍰。

高市保安警察大隊特勤中隊警組31日凌晨3時，在國道九如路交流道口，眼尖發現有可疑車輛進行盤查，車窗打開後發現濃濃塑膠燃燒毒品味道，盤查中赫然發現林嫌身分為「未解除居家隔離、檢疫之對象」，挑起特勤同仁敏感神經提高警覺，著防疫裝備進行偵辦。

警方查證，林嫌甫從土耳其搭機回國，原本的通緝犯身分，經嘉義地檢署遠距離偵訊解除，再由女友駕車載回高雄，沿高速公路南下至高雄九如路交流道旁，未料被保安警察大隊特勤警力發現可疑攔檢，查獲吸食並持有毒品，同時查出林嫌為居家檢疫身分。

員警與林嫌全身著防疫裝備進行隔離偵訊後，函送高雄地檢署偵辦。保安警察大隊員警則以警車全程戒護返家，告誡居家檢疫期間，不得外出，並通報相關衛生、民政單位依法告發裁罰。高雄市長陳其邁今（10）日也在高雄市因應特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心應變會議表揚警察局防疫有功員警。

高市警方日前抓到歸國通緝犯未解除居檢，竟在路邊吸毒。高雄市長陳其邁今表揚防疫有功人員。（柯宗緯翻攝）

(中時 )